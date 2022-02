Pillan de fiesta a varios jugadores del City y Guardiola responde con ironía

Jacks Grealish, Riyad Mahrez y Kyle Walker salieron de fiesta este pasado fin de semana y fueron inmortalizados por un aficionado en un vídeo en el que se muestra un estado de embriaguez considerable.

Logicamente, el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, se ha hecho eco de las imágenes y ha respondido con ironía sobre las salidas de sus jugadores:"Estoy muy molesto porque no me invitaron y no me gusta. La próxima vez, con suerte, me invitarán. El vídeo no muestra exactamente lo que pasó. Cenaron juntos, sobrios, disfrutando con sus compañeros y parte del personal del equipo".

"Los jugadores saben que se arriesgan al salir porque hoy hay redes sociales, pero todos estuvieron perfectos.Les multaré porque no me invitaron", bromeó un Guardiola que consideró que se les ha tratado injustamente.

Guardiola habló sobre su renovación

"Llevo seis años aquí porque hemos ganado mucho", explicó en la rueda de prensa del martes. "Vine porque me convencieron. Depende de los resultados que me quede más tiempo. De nada más. Me queda un año y medio de contrato, y eso es mucho tiempo viendo cómo está el mundo del fútbol".

