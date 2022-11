Pep Guardiola seguirá dirigiendo al Manchester City hasta 2025

El entrenador Pep Guardiola seguirá en el Manchester City hasta 2025, tras ampliar su contrato para las dos siguientes temporadas, e intentará llevar a los 'citizen' a un peldaño más para poder "seguir ganando títulos" en el club del Etihad. "Pep Guardiola permanecerá al frente del City hasta el verano de 2025, tras ampliar su contrato para las dos próximas temporadas", anunció el Manchester City en un comunicado.

El propio Guardiola aseguró, en declaraciones a los medios del club, estar "muy contento" por poder quedarse en el Manchester City otros dos años más, hasta completar la campaña 2024/25. "Estoy feliz y cómodo aquí. Tengo todo lo que necesito para hacer mi trabajo lo mejor posible", aseguró.

"Desde el primer día sentí algo especial al estar aquí. No puedo estar en un lugar mejor. Tengo la sensación de que hay mucho más por lograr y quiero seguir aquí ganando títulos", manifestó el técnico, que vive ya su séptima temporada en el City.

Además, augura grandes éxitos en el presente y futuro inmediato. "Sé que el próximo capítulo del City será increíble durante la próxima década. Sucedió en los últimos diez años y sucederá en los próximos diez años porque este club es muy estable", valoró.

