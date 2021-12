Pep Guardiola pide a los espectadores que lleven mascarilla en los estadios: "No quiero jugar sin público"

Pep Guardiola lanza una recomendación clara y seria a los espectadores de los partidos de fútbol en Inglaterra: que lleven mascarillas.

El entrenador del Manchester City no quiere volver a los escenarios de jugar a puerta cerrada: "Sinceramente, no querría volver a eso. No sabes lo diferente que es jugar con gente o sin ella. Pero los casos aumentan en todo el mundo, no sólo en el Reino Unido. Y esas personas van a los estadios y pueden contagiar a otros espectadores porque la gente no lleva mascarillas", advierte Guardiola.

"Lo que más me sorprende", prosiguió Guardiola, "es que vas por la calle, los centros comerciales, las tiendas de regalos... y nadie use mascarilla. Y los especialistas dicen que la mejor forma de protegernos es con gel desinfectante y llevando mascarillas".

Por eso, el técnico español cree que los aficionados que acudan a los estadios "deberían ir vacunados, llevar vacuna de refuerzo si se les pide, desinfectarse manos, distancia social y las mascarillas. Así, el fútbol puede seguir adelante. Tenemos que intentarlo porque, de lo contrario, podrían llegar las restricciones", avisa.

Los positivos, disparados en el Reino Unido

La variante ómicron sigue disparando los casos de coronavirus en el Reino Unido. Las últimas cifras conocidas, previas a la Nochebuena, elevaron a casi 120.000 los contagiados en el país británico en un solo día.

Los contagiados se reparten entre las variantes delta y ómicron, siendo esta la que eleva la curva de forma pronunciada en los últimos días.

Desde el inicio de la pandemia, el Reino Unido ha contabilizado más de 147.000 fallecimientos como consecuencia directa del Covid-19.