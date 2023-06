Pedro Porro, sobre Kane: "Si decide irse al Real Madrid vamos a estar tan contentos como él o más"

El jugador español Pedro Porro, que milita en el Tottenham Hotspur, ha sido preguntado por el interés del Real Madrid por su compañero Harry Kane y ha confesado en la presentación del campus que lleva su propio nombre que "si decide irse al Real Madrid"los demás estarán"tan contentos como él o más".

Porro, en una rueda de prensa, comentó que está "muy contento" en Londres, aunque reconoció que esperaba que le costaría menos adaptarse al fútbol inglés: "Es otro país, otro idioma y hay que adaptarse rápido, pero estoy contento y espero que la temporada que viene empecemos bien", aseguró el extremeño.

Pedro Porro celebrando un gol. CORDONPRESS





El defensa ha valorado su campaña como "buena" a nivel individual en el conjunto inglés. Sin embargo, a nivel colectivo, reconoce que "no ha ido tan bien", en una temporada en la que los 'Spurs' han concluido octavos en la Premier.

En cuanto a su ausencia en la lista de la selección española de Luis de la Fuente, lamentó no estar presente en los planes del seleccionador: "Soy un jugador que trabajo para que me lleguen oportunidades, pero no depende solo de mí. Hago mi trabajo y el seleccionador tiene su lista, que es respetable. Yo sigo apoyando y trabajando para que llegue esa oportunidad", manifestó.