Patrick Vieira le propina una patada a un aficionado del Everton que le estaba increpando

Patrick Vieira, entrenador del Crystal Palace, no pudo contenerse tras el final del partido de su equipo ante el Everton (derrota por 3-2) y la invasión de campo de los aficionados 'Toffees'. Un aficionado le increpó cara a cara y el francés respondió propinándole una patada que ahora está investigando la FA, Asociación Inglesa de Fúbtol.

Tras los hechos, Vieira no quiso hablar de la agresión sobre el aficionado en rueda de prensa: "No tengo nada que decir al respecto". En el vídeo se aprecia como Vieira tiene que sufrir el acoso de uno de los aficionados en su carrera por ganar el túnel de vestuarios después de que el Everton consiguiese matemáticamente la salvación.

Vieira, Woah!!! Good on him. Fans running on the pitch abusing players/managers has to stop! #vieira#footballpic.twitter.com/4aEZTl7Si9