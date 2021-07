Patrick Vieira, nuevo entrenador del Crystal Palace

El francés Patrick Vieira ha sido nombrado entrenador del Crystal Palace, en sustitución de Roy Hodgson, para las tres próximas temporadas, hasta el verano de 2024, ha confirmado este domingo el club de la Premier League.

We are delighted to confirm the appointment of Patrick Vieira as our new manager until 2024 ??#CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb