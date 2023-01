Paso de gigante del Newcastle para meterse en la final de la Copa de la Liga

A los cinco minutos de su ingreso en el campo, Alexander Isak tomó el balón en la banda derecha, desbordó por velocidad e ingenio a Caleta-Car, avanzó hasta la línea de fondo y entregó el 0-1 a Joelinton y al Newcastle, en ventaja en el pulso con el Southampton por alcanzar la Copa de la Liga de Inglaterra, pendiente aún del duelo de vuelta de la próxima semana en Saint James Park.



En el minuto 72, fue un alivio para el equipo visitante y el delantero, que había fallado todo hasta entonces, con especial enfasis en el inicio del segundo tiempo, cuando, con todo a favor, con el portero ya batido, sin oposición en su remate a dos metros de la línea de gol, lanzó un disparo por encima del larguero entre la incredulidad de todos sus compañeros. Un fallo tremendo que enmendó después gracias a la acción individual de Isak. Definitivo.

ALEXANDER ISAK - THAT IS SENSATIONAL!



Our Swedish striker spins Lyanco on the right before putting it on a plate for Joelinton to open the scoring!



GET IN!! https://t.co/Rg6ziaONb0pic.twitter.com/nVy8dNHw23