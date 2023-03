Mesut Özil se retira del fútbol

El centrocampista alemán, Mesut Özil, ha anunciado a través de las redes sociales su retirada del fútbol profesional. El ex jugador del Real Madrid y del Arsenal, se dio a conocer en el Mundial de Sudáfrica 2010 y fue campeón del mundo en 2014 en la Copa del Mundo de Brasil.

Özil ha anunciado con 34 años su retirada a mitad de temporada, rompiendo su contrato con el Istambul Basaksehir seis meses antes de lo pactado. El alemán también ha logrado en su etapa como jugador una Liga y una Copa del Rey con el equipo blanco, y una copa alemana con el Arsenal.

El mensaje de Özil

"He tenido el privilegio de jugar en el fútbol profesional durante casi 17 años y estoy muy agradecido por la oportunidad, pero en las últimas semanas y en los últimos meses, después de haber sufrido lesiones, ha quedado claro que es hora de cerrar la gran etapa del fútbol. Ha sido un camino increíble lleno de vivencias y emociones que no se olvidan. Quiero agradecer a mis clubes; Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal FC, Fenerbahçe, Basaksehiry a los entrenadores que me apoyaron, además de compañeros de equipo que se han convertido en amigos. Agradecer, especialmente, a los miembros de mi familia y a mis amigos más íntimos. Han sido parte de este viaje desde el primer día y me han dado mucho apoyo en las buenas y en las malas. Gracias a todos mis seguidores, que me han demostrado tanto amor sin importar las circunstancias y sin importar el equipo que estuviera representando. Ahora espero ansioso todo lo que está frente a mí con mi mujer, Amine, y mis dos hermosas hijas, Eda y Ela, pero puedes estar seguro de que sabrás sobre mí de vez en cuando a través de mis redes sociales. Gracias", escribió el exjugador.