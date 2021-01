Özil se convierte en nuevo jugador del Fenerbahce

El jugador alemán Mesut Özil está ya en Estambul para completar su traspaso al Fenerbahce, después casi un año sin minutos en el Arsenal, en una ruptura total con el técnico español Mikel Arteta.

El conjunto turco le dio la bienvenida a la capital del país este domingo, con el viaje del jugador para "continuar el proceso del traspaso". El campeón del mundo con Alemania no estaba ni siquiera inscrito en la Premier ni en la Liga Europa y a principios de año Arteta le declaró libre para negociar su futuro.

Bilgilendirme | Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil’i İstanbul'a getiriyor. ����



Club Statement: Our club is bringing Mesut Özil to Istanbul to continue the transfer processes. pic.twitter.com/Wt0gR8xRSk