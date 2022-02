Overmars era conocido como "primo cachondo" por los empleados del Ajax

Se siguen conociendo detalles del 'caso Overmars'. El exfutbolista de Ajax, Arsenal y Barcelona y que ejercía la dirección de fútbol del equipo ajjacied fue despedido esta semana después de que se descubriera que había mandado mensajes inapropiados a varias compañeras del club incluyendo fotografías de sus genitales.

Director of Football Affairs Marc Overmars will leave Ajax with immediate effect. He made this decision after discussions in recent days with the Supervisory Board and CEO Edwin van der Sar and communicated his intentions to them.