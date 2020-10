Orthopride deja de patrocinar al Santos "por respeto a las mujeres" tras el fichaje de Robinho

Hace unos días el Santos brasileño anunciaba la vuelta del 'hijo pródigo', a sus 36 años, cinco después de la última vez que vistió la camiseta del club que le vio crecer, Robinho fichaba por el otrora gigante brasileño envuelto en la actualidad en graves problemas económicos.

Sin embargo, según informa Globo Esporte, la llegada de Robinho no ha gustado a todo el mundo en el Santos. Uno de sus patrocinadores, la empresa Orthopride, ha decidido romper su vinculación con el club para evitar tener cualquier relación con el futbolista debido que su "público es mayoritariamente femenino" y "por respeto a las mujeres que consumen" sus productos.

La decisión viene derivada de los problemas de Robinho con la justicia italiana. El delantero está condenado a nueve años de cárcel en Italia desde 2017 por una violación en grupo. Sin embargo, se encuentra en libertad porque su país no permite la extradición y mientras no viaje al país transalpino no tendrá que entrar en prisión lo que le ha permitido continuar su carrera tanto en Brasil como en Turquía desde que se conoció la sentencia.

A sus 36 años. Robinho jugará los próximos cinco meses en el Santos donde cobrará únicamente 271 dólares mensuales, tras quedar finalizar su contrato con el Basaksehir, actual campeón turco.