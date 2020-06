El Oporto pincha ante el Famalicao en la vuelta del fútbol a Portugal

PORTUGAL

El Portimonense venció este miércoles al Gil Vicente por 1-0 en el primer partido de la vigésima quinta jornada que supuso el regreso de la Liga portuguesa, suspendida desde la primera semana de marzo por la pandemia de la COVID-19. El único gol del encuentro lo marcó en el minuto 49 el delantero brasileño Lucas Fernandes.

El Oporto perdió contra el Famalicão por 2-1 y el arquero argentino Agustín Marchesín se convirtió en protagonista del partido, ya que 'regaló' el primer gol a Fabio Martins y en el tanto de la victoria de los locales pudo hacer más.

Marchesin recibió un balón en el área y al intentar pasar el esférico a un compañero lo dejó muerto a placer para que Fabio Martins marcara sin oposición alguna. El mexicano Jesús Corona lograba el empate en el 74. Sin embargo, Pedro Gonçalves "Pote", lograba deshacer las tablas con un disparo desde fuera del área.

Destacaron en el partido los españoles del Famalicão Álex Centelles (cedido por el Valencia) y Toni Martínez, el central argentino cedido por el Atlético Nehuen Pérez, además de otro jugador ché prestado esta temporada a esta escuadra lusa, el serbio Uros Racic, que demostró su capacidad organizativa en el centro del campo.

El Oporto, líder provisional con 60 puntos, no perdía desde el pasado 17 de enero y en los últimos siete encuentros había cosechado seis victorias y un empate. El Benfica, con un punto menos que los "dragones", juega este jueves en su feudo el partido correspondiente a esta 25ª jornada contra el Tondela y si gana (no le vale el empate por tener el "gol average" en contra) arrebatará el liderato a los blanquiazules.

AUSTRIA

El Salzburgo no falló en su regreso a la competición, tras el obligado parón a causa de la pandemia de coronavirus, y se afianzó al frente de la clasificación de la Liga austríaca, al imponerse este miércoles por 2-0 al Rapid de Viena.

Un triunfo no exento de problemas, ya que si los del estadounidense Jesse Marsch, no tardaron en adelantarse (1-0) en el marcador con un un gol a los nueve minutos del delantero zambiano Patson Daka, la sentencia no llegó hasta el tiempo de descuento. Y es que el Salzburgo tuvo que esperar hasta el minuto 91 para respirar definitivamente, gracias al tanto del suizo Noah Okafor, que firmó el 2-0 final.

Un triunfo que permitió al Salzburgo aumentar a cinco puntos sobre el Wolfsberger, que se aupó al segundo puesto, tras vencer este miércoles por 1-2 al Sturm Graz con los goles del israelí Shon Weissman, que abrió el marcador a los 44 minutos, y el centrocampista Michael Liendl, que dobló en el 64 (0-2) la ventaja de los visitantes.

Mucho peor le fue al LASK Linz, que tras ver como perdía la primera plaza de la clasificación, tras ser sancionado con 6 puntos por incumplir en los entrenamientos el protocolo sanitario establecido a causa del coronavirus, regresó a la competición con una derrota. El conjunto de Linz se vio sorprendido en casa por el Hartberg, que se llevó los tres juegos Raiffesen Arena con un gol (1-2) en el tiempo de prolongación del delantero Dario Tadic.

HUNGRÍA

El Honved de Budapest volvió a proclamarse, once años después, campeón de la Copa húngara, tras imponerse este miércoles por 2-1 al Mezokovesd en la final disputada en el Puskas Arena de la capital magiar.