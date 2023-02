Odegaard, sobre el Real Madrid: "Si hubiese sido español, me hubiesen dado más tiempo para adaptarme"

Martin Odegaard está siendo uno de los jugadores más destacados en el brillante Arsenal de Arteta, que es líder de la Premier League y que saca cinco puntos, con un partido menos, al Manchester City. El noruego ha mejorado en cada temporada que ha jugado con los 'gunners', y esta temporada ya lleva ocho goles y cinco asistencias en la Premier League.

Por ello, el mediapunta ha tenido de qué hablar en una entrevista con 'The Players Tribune', en la que uno de los grandes temas ha sido su etapa en el Real Madrid. "Cuando tuve que elegir a qué equipo irme con 16 años, era fácil elegir al Madrid. Eran los campeones de la Champions, los mejores. Amaba a Isco, que era muy bueno con la pelota. Lo que me hizo decidirme del todo es que iba a empezar en el Castilla. Con Zinedine Zidane", relata Odegaard en la entrevista.

"Fue surrealista llegar al Madrid y encontrarme con Isco, Ronaldo, Benzema, Ramos y Modric. Mi padre me llevaba al entrenamiento, porque no tenía el carnet. Era como si me dejase en la escuela, pero para ver a esos cracks", recuerda el noruego.

Sin embargo, su etapa como blanco no fue la más fructífera, algo que también trata en el reportaje: "Me sentí como un extraño, me faltaba chispa y me preocupaba más por no cometer errores que por jugar. La prensa me persiguó y habló de cómo estaba luchando para adaptarme. Posiblemente, si hubiese sido español me hubiesen dado más tiempo para adaptarme y crecer. No hay término medio en el fútbol moderno. O eres el mejor fichaje de la historia, o eres una mierd...".

Por último, el centrocampista escandinavo concluyó agradeciendo al conjunto madrileño por su confianza en ese momento. "Solo puedo agradecer al Real Madrid por apostar por mí, por un chaval de 16 años. Todos tenían buenas intenciones y no culpo a nadie, pero necesitaba encontrar un lugar donde establecerme. Lo encontré en Londres", señaló Martin Odegaard.