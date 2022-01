Nuevo lio en la Copa África: Comores tendrá que jugar los octavos ante Camerún con un jugador de portero

La selección de Comoras se encuentra en cuadro el día antes de enfrentarse a la anfitriona Camerún en los octavos de final de la Copa de África de Naciones (CAN), tras haberse registrado doce positivos, incluidos los dos porteros disponibles y el seleccionador Amir Abdou.

Según informó la propia Federación, se han producido doce casos que dejan sin guardametas al equipo, ya que Moyadh Ousseini y Ali Ahamada se encuentran entre los positivos y el otro portero, Ben Boina, está lesionado. Así pues tendrá que ser uno de los jugadores de campo disponibles el que se enfunde los guantes y se ponga bajo palos.

El director deportivo de Islas Comoras, Djamal Mohamed confíaba en que la CAF les diera una solución de urgencia para evitar la desventaja de no contar con porteros. El reglamento estipulaba que los equipos que no tengan un portero operativo en su plantilla tendrán que jugar aún así. "Un equipo está obligado a jugar el partido si hay al menos once jugadores disponibles", dice el reglamento.

Comoras, una de las grandes revelaciones de la primera fase de la CAN, se enfrentará este lunes a Camerún en el estadio de Olembé, en Yaundé, tras clasificarse como tercera del grupo C, por detrás de Marruecos y Gabón. Tanto Abdou como los jugadores esperan que en las pruebas a las que sean sometidos todos los miembros de la plantilla y el cuerpo técnico el resultado sea negativo.