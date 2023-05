Nubarrones en el futuro del Nápoles: Spalletti podría irse

Las nubes han aparecido en Nápoles y han tapado el sol. El rutilante proyecto que conquistó la Serie A y enamoró Europa esta temporada ya no brilla como antes y su arquitecto puede hacer las maletas y emprender rumbo a otra parte. Luciano Spalletti, el hombre que devolvió la gloria al conjunto partenopeo podría dejar el club por sus discrepancias con De Laurentiis, o al menos eso es lo que se rumorea en Italia.

Spalletti tiene un año más de contrato con el Nápoles y hace días nadie podría dudar de que iba a cumplir, pero unas declaraciones hechas en la entrega del premio al mejor técnico del año destaparon la tormenta: "¿Si me quedo? El club es el que debe decirlo". Algo a lo que De Laurentiis contestó en Radio Kiss Kiss Napoli, asociada a la entidad, con un órdago: "Si se va debe pagar 8 millones de euros de indemnización al club".

Spalletti lontano dal #Napoli. De Laurentiis: "Le ali non vanno tarpate" https://t.co/Dhc5yMBaqL — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) May 19, 2023

Parece que algo pasa en una entidad que iba como la seda y la relación entre los dos artífices del equipo no es la mejor. Hace días se había activado la renovación automática del técnico por una temporada más, pero algo se ha roto. La prensa italiana apunta que a Spalletti podrían no haberle gustado la duración del nuevo contrato y que se le comunicara la renovación por e-mail y no en una reunión cara a cara.

Ante las dudas de la reacción de su entrenador, el Nápoles estaría sondeando el mercado de entrenadores para hacerse con un preparador que tome las riendas de un proyecto campeón. Sobre la mesa aparecen nombres como Jurgen Klopp, Rafa Benítez, Antonio Conte o Roberto De Zerbi.