Nkunku tiene roto el cruzado y no jugará más esta temporada

El Leipzig confirmó este sábado que su delantero Christopher Nkunku sufre una rotura del ligamento externo en la rodilla izquierda, que se produjo el martes en un entrenamiento de la selección francesa previo al inicio del Mundial de Catar 2022.

"El tiempo que estará de baja está abierto, hay varias opciones de tratamiento para esta lesión. Le daremos a Christo el mejor apoyo para que pueda volver lo antes posible", escribió el club en Twitter.

?? Christo Nkunku tore the LCL in his left knee whilst training with the French national team on 15th November in Paris.



It's not yet clear how long he will be out for. We will provide Christo with the best support so that he can return as soon as possible. pic.twitter.com/wNnPY0yA1k