Un niño acude a consolar al portero, tras recibir un gol en el descuento

Tiziano es el nombre del niño que saltó al tereno de juego para consolar al portero de Defensa y Justicia, Unsain. El guardameta encajó gol en el descuento del partido contra Boca Juniors y se derrumbó tras el pitido final del colegiado. Entonces apareció el niño corriendo y se abrazó al guardameta, que se encontraba de rodillas y llorando sobre el césped del Norberto Tomaghello.

"Le dije que no llore", son las palabras del pequeño Tiziano que ha hablado en el periódico La Nación de Argentina.

Luis Vázquez metió el gol de la victoria de Boca, aprovechando una pérdida en el centro del campo del equipo local. El delantero argentino se quedó solo ante Unsain, que se quedó a media salida, y lo batió.

"No me importa si ganamos o perdemos, lo que yo siento es único. Conocí al equipo y a Usain gracias a mi primo. Vi que atajaba penaltis, me gustó y empecé a pedirle la camiseta. Le dije que no llore, que ganaremos el próximo partido y le pedí la camiseta", ha comentado Tiziano.

