Niko Kovac: "Coutinho no está todavía para salir de inicio o jugar los 90 minutos"

El entrenador del Bayern Múnich, Niko Kovac, aseguró este jueves que no tiene previsto alinear de inicio al brasileño Philippe Coutinho este sábado frente al Schalke 04 porque "no está todavía en forma" para hacerlo.

Pese a que el jugador no está todavía en plenitud de sus facultades físicas, Kovac no cerró las puertas para que el brasileño debute ante el Schalke: "Ciertamente no está todavía en forma como para jugar de inicio o los 90 minutos. Tiene mucho que hacer para ponerse al día", consideró Kovac en rueda de prensa sobre el exjugador del FC Barcelona, que empezó a entrenar con su nuevo equipo hace unos días.

En cambio, Kovac sí valoró que otro de los fichajes del club bávaro, el croata Ivan Perisic, procedente del Inter de Milán, tiene mayores posibilidades de jugar de inicio frente al Schalke 04.

Además, Kovac confirmó este jueves que el club ha impuesto una multa al centrocampista portugués Renato Sanches por su ausencia en el entrenamiento posterior al empate contra el Hertha Berlín en la primera jornada de la Bundesliga.

El técnico croata reconoció que el portugués fue sancionado con una multa: "Hubo una multa económica, sí, es correcto", declaró Kovac, quien asimismo desmintió las informaciones periodísticas que vincularon la sanción a las declaraciones hechas por el futbolista tras el partido, en las que se quejó por su falta de protagonismo en el equipo.

Según el periódico 'Bild', la multa ascendería a los 10.000 euros (11.000 dólares), aunque el técnico del Bayern no quiso confirmar esta cifra.

Renato Sanches, de 21 años, también ha mostrado su decepción por el hecho de que el club bávaro le haya impedido fichar por otro equipo este verano pese a contar con ofertas. "No me dejaron salir", protestó el centrocampista.