Neymar no viajará a Metz y se queda fuera por cuarto partido consecutivo fuera de la convocatoria del PSG

El brasileño Neymar no forma parte del grupo de convocados para el partido que este viernes disputará el París Saint-Germain contra el Metz, indicó este jueves el entrenador, Thomas Tuchel.

El técnico alemán reconoció que el jugador brasileño sigue inmerso en su salida del conjunto parisino y al no estar clara la situación, el ex del Santos no viaja: "No hará el viaje porque la situación es similar a la previa del duelo contra el Toulouse", indicó Tuchel.

El técnico había indicado antes del duelo contra el Toulouse que el jugador no sería convocado hasta que se aclarara su futuro, en medio de las negociaciones que el PSG mantiene con el Barcelona para un eventual traspaso.