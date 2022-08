Neymar se suma a la crítica de Mbappé en redes sociales

Cuando todo parecía buenas caras y bromas en el PSG, con una buena actuación del equipo en las primeras jornadas de la Ligue 1. Ayer después del triunfo ante el Montpellier, Neymar Jr desató las alarmas en redes sociales tras dar 'me gusta' a un 'tweet' que criticaba a Mbappé.

En el encuentro, Neymar estaba listo para lanzar un penalti que sería su primer gol del encuentro, cuando la joven estrella del PSG, Mbappé se acercó al área para pedirle al brasileño ejecutar el lanzamiento. El brasileño no accedió a la petición del francés y tiró él mismo la pena máxima y anotándola.

Un usuario llamado@Neymargiabry que se autoconsidera seguidor y fan de Neymar, escribió un 'tweet' criticando la decisión del PSG de que a partir de ahora fuese el francés quien tirase las penas máximas: "Ahora es oficial, Mbappé es quien tira los penaltis en el PSG. Claramente esto es cosa de contrato, porque en ningún club del mundo que tenga a Neymar, sería el segundo cobrador, ninguno!! Parece que por el contrato Mbappé es dueño del PSG!!" (acompañado de dos emoticonos de enfado).

