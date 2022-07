Neymar responde tras su lamentable piscinazo ante el Osaka: "Hay gente que nunca ha pateado un balón y opina"

Neymar cerró la gira americana del Paris Saint Germain realizando una brillante actuación ante el Gamba Osaka. El brasileño dio una asistencia y marcó dos goles en la victoria por 2-6 ante los japoneses. Uno de esos tantos, el primero, trajo mucha polémica tras haber sido antodo desde el punto de penalti tras una falta que nunca existió.

Al delantero de 30 años le cayeron críticas de todos los lados, entre ellos, de GE. La principal web deportiva del Grupo Globo escribió un artículo este lunes sobre el piscinazo de Neymar y el brasileño no tardó en contestar: "¿Fantasma? Globo hace Globo... me tocó y hay penalti. Hay gente que nunca ha pateado un balón sigue haciendo artículos de m****a".

La cosa no quedó ahí. Minutos después, el brasileño subió a Twitter una fotografía de la celebración tras marcar ese penalti con un mensaje dedicado a todos los que están encontra de la estrella del PSG: "Una mueca para los haters". La actividad de Neymar en esta red social criticando al medio brasileño ha seguido este martes.

Un colaborador de Globo comentó la reacción del brasileño al artículo, algo que a ‘Ney’ tampoco le sentó bien y este no dudó en volver a mostrar su disconformidad en Twitter: "¡Oh, es cierto! No puedo discutir con un artículo que es una mierda... y ahora no acepto críticas. Amigo, me critican desde que tengo 13 años".