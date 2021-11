Neymar podría sufrir una lesión grave en el tobillo

Neymar sufrió una lesión, aparentemente grave, en la victoria del PSG (1-3) este domingo ante el Saint-Étienne. Al brasileño se dobló por completo el tobillo izquierdo en una entrada que le propinó Macon y que le obligó a salir del campo con gestos de mucho dolor y en camilla.



Sergio Ramos, titular ante el Saint Etienne Sergio Ramos debuta en partido oficial con el PSG en la decimoquinta jornada de la Ligue 1 formando pareja en el duelo ante el Saint Etienne en el centro de la zaga con Marquinhos. 28 nov 2021 - 12:15

?? ÚLTIMA HORA | @neymarjr abandona el estadio en muletas



?? El brasileño abandonó el terreno de juego llorando encima de la camilla



?? @le_Parisien_PSG



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/V4GBsVYu9h — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 28, 2021

Después del partido, Neymar publicó en Instagram este mensaje: "Vamos a recuperarnos. Desafortunadamente estos contratiempos son parte de la vida de un atleta. Ahora es lo que tiene, levantar la cabeza y vamos que vamos. Volveré mejor y más fuerte".

Su entrenador Mauricio Pochettino confirmó en rueda de prensa la lesión del brasileño: "En televisión las imágenes son impresionantes. Ojalá que no sea gran cosa y que vuelva pronto a la plantilla, pero la acción no es buena. No hay nada más que decir por el momento, salvo el dolor que sintió en la pierna con el tobillo torcido. Mañana tendremos los exámenes y ya veremos".