Neymar, molesto con Al-Khelaïfi, abre la opción de marcharse del PSG este verano

Neymar Jr quiere marcharse del PSG. Según la información que publica este domingo RMC, al futbolista no le han sentado nada bien las palabras de Nasser Al-Khelaifi a Le Parisien, donde le preguntaron si existía alguna posibilidad de que Neymar saliera del club este verano, a lo que el jeque respondió: "Lo único que puedo decir es que esperamos mucho más de los jugadores que en esta temporada pasada. La próxima temporada todos deben dar el 200%, hay que dar el máximo y ser humildes".

Según RMC, el delantero brasileño ha encajado mal esta 'arenga' del dueño del PSG. Y pese a que, el próximo 1 de julio se activa una cláusula por la que su contrato quedaría automáticamente renovado hasta junio de 2027 (actualmente, tiene firmado hasta 2025), Neymar no vería con malos ojos un cambio de aires. El jugador no niega en su entorno más cercano que no se siente querido en el club, algo que le parece fundamental para rendir con más motivación.

La pregunta que queda en el aire es ¿quién se puede hacer cargo de Neymar? Tanto el traspaso como su ficha son muy altos como para que cualquiera de los grandes clubes europeos quiera costear una operación que tampoco atrae en exceso, dado su rendimiento en la última temporada.