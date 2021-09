Neymar defiende a su compatriota Paquetá tras ser amonestado por provocar a un rival con un regate

Neymar sigue defendiendo el 'jogo bonito' y este jueves volvió a hacerlo a través de una 'story' de Instagram en la que criticaba lo sucedido en el Olympique de Lyon - Troyes con su compatriota Lucas Paquetá.

Paquetá, en el descuento del partido que su equipo ganó por 3-1, intentó un regate que le acabó costando una tarjeta amarilla por intentar provocar a un rival. Con la pelota en el córner izquierdo del Troyes, se atrevió con una lambretta por encima de la cabeza de un defensor visitante. El sombrero no le salió y la pelota acabó saliendo por línea de banda, mientras el brasileño pide mano.

Aunque aparentemente no sucede nada y el partido se dispone a continuar, la colegiada francesa Stephanie Frappart se dirige al atacante del Lyon y le muestra la tarjeta amarilla ante el asombro del futbolista. Neymar, que ya vivió algo similar por 'ridiculizar a un rival' en un partido ante el Montpellier ha explotado mostrando su indignación en las redes sociales.

"Esta escena es muy triste, sacar tarjeta amarilla por un regate... El gesto técnico es una solución, no importa dónde se realice en el campo y no importa el minuto en el que se realica. Eso es lo que me pasó a mi la temporada pasada. Y este año le está pasando a Paquetá. Honestamente, no entiendo las razones. Se acabó el famoso 'Joga Bonito'. Disfruten mientras puedan", escribió.