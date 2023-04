Nasri desvela que Pep Guardiola le gritaba por su peso: "No me grites, no soy un niño"

Este miércoles juegan el Manchester City y el Arsenal: Un choque que puede casi sentenciar la Premier League a favor de los 'gunners', o bien, mantener con esperanzas a los 'citizens'. Un exfutbolista, que ha pasado por ambos equipos, es el que fuera internacional con la selección francesa, Samir Nasri, que ha desvelado algunos detalles de su estancia en Inglaterra.

En una entrevista concedida al diario 'L'Equipe' el exjugador no se ha mostrado arrepentido por su trayectoria. "En la vida hay que cometer errores para aprender y formarse como hombre. Eso sí, me puedo hacer la pregunta: ¿Qué hubiera dado yo con Pep? Porque, dadas mis cualidades, es el mejor entrenador posible... Cuando llegó, tuve que entrenar solo porque no estaba en mi peso ideal. Después de que todo salió bien, me pidió que me quedara. Pero yo quería jugar y él no podía garantizarlo, lo cual es normal”, comenzó explicando sobre su paso por el City cuando llegó Guardiola.

“En uno a uno, Pep es la persona que es en la vida cotidiana. Es arrogante, pero arrogante en el buen sentido: sabe que es el mejor entrenador y te lo deja saber. Pep sabe lo que aporta al club y sabe que cuando llegó al City tenía carta blanca. Entonces, para él, es bastante fácil imponer su ley. Después, es una persona franca y honesta”, comentó también el exjugador del Sevilla.

"Tuve que entrenar solo porque no estaba en mi peso ideal"

“Me enganché a él desde nuestras primeras reuniones. El primer día me llama a su oficina y me pregunta: “¿Qué quieres hacer?” Le digo: “Te toca a ti decirme si cuentas conmigo”. Y él responde: “Cuento contigo si realmente estás bien de la cabeza”. Luego hago mi primer entrenamiento, todo va bien, él está feliz conmigo. Al día siguiente, Pep me vuelve a llamar y ahí me grita lo de mi peso”.

El francés ha contado aquella anécdota que salió a la luz pública en 2016, de la que inlcuso el técnico catalán habló en una rueda de prensa. “Pronto se enteró porque nos pesaban todos los días. Ahí le digo: 'Baja la voz, no me grites, no soy un niño, tengo 29 años. Tal vez mis vacaciones fueron un escape para mí'. Venía de una temporada difícil y porque en mi vida personal pasaron muchas cosas. Y ahí Pep me retó: 'Es verdad, lo siento' ".

Nasri, preguntado por la adaptación de Haaland al juego de Guardiola comentó: “No estoy seguro de que sea difícil tratar con Haaland. Nunca se queja, ni siquiera cuando toca 20 balones por partido. Nunca lo ves gritarle a sus compañeros, a diferencia de un Zlatan.E incluso cuando le sacas cuando acaba de marcar un quíntuple en Champions y que pierde la oportunidad de batir un récord, sonríe...". De la misma forma que recuerda: "Con Agüero, por ejemplo,la gestión humana de Pep, en un momento, no fue muy buena.Entonces ese es quizás el límite de su gestión...”.

Sobre Arteta

Samir Nasri también tiene palabras para el técnico 'gunner', Mikel Arteta, el que por aquel entonces era el segundo de Guardiola en el City. “El primer año, Mikel todavía era un poco jugador. Luego asumió más responsabilidades. Explicó muy bien los ejercicios que nos dio a hacer, era una persona apasionada que conocía su tema. No me sorprende lo que le está pasando hoy, porque incluso cuando era jugador, era un verdadero líder. En el Everton habló mucho en el campo, reposicionó a sus compañeros: era propio del jugador que crees que acabará como entrenador”.

La predicción de Nasri

El exinternacional con Francia también ha dado su apuesta personal para el choque entre 'citizens' y 'gunners': “El City, que llega a su mejor momento de forma, con todos sus jugadores disponibles para el sprint final, a diferencia de años anteriores. Mientras que el Arsenal va marcando tiempo, tras liderar la carrera la mayor parte de la temporada. A veces, cuando llegamos a la meta cuando no estamos acostumbrados a ganar, tenemos los pelos de punta...”.