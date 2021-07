Nagelsmann: "Müller tiene unas cualidades sobresalientes, pocos entrenadores prescindirían de él"

El nuevo entrenador del Bayern Múnich, Julian Nagelsmann, ha asegurado que el veterano delantero Thomas Müller tiene unas "sobresalientes cualidades" y que pocos entrenadores "prescindirían de él", en una entrevista que publica este domingo 'Bild am Sonntag'. "He conocido a Thomas como alguien extremadamente esforzado, con una intensa voluntad de victoria. Se sintió frustrado tras la Eurocopa. Con él es así: si se mantiene en buen estado, hay pocos entrenadores que prescindirían de él", elogió Nagelsmann.

El técnico subrayó que el atacante de 31 años del Bayern tiene "unas cualidades sobresalientes". "Es siempre uno de los jugadores más difíciles de predecir para el adversario, porque no se le puede agarrar, porque tiene una visión increíble para los espacios", manifestó. "Tiene tal empuje que siempre quiere jugar y dar lo mejor de sí mismo, así que, ¿por qué voy a renunciar a un jugador de esa calidad?", destacó el flamante técnico del campeón de la Bundesliga.

En otro orden de cosas, Nagelsmann reveló al periódico que quiere huir de los formalismos y prefiere que sus jugadores le traten de tú y que eviten dirigirse a él como 'entrenador' o por su apellido. "La mayoría de la gente dice 'entrenador', pero me gusta que me tuteen. Para mí, que me hablen de usted o de tú ya no es un indicador de autoridad o no en los tiempos que corren. Los jugadores pueden tutearme, de hecho prefiero escuchar mi nombre de pila que mi apellido", afirmó el técnico de 33 años.

Nagelsmann agregó que el hecho de que su edad pueda hacerle más cercano a sus jugadores tiene "ventajas y desventajas". "Básicamente, la edad no es un indicador de calidad para mí", subrayó. Nagelsmann explicó que, como entrenador experimentado, ha vivido muchas situaciones, y que, como entrenador joven, primero hay que "ganar la experiencia, así que es una ventaja si se habla el idioma de los jugadores". "Por eso, cuando cada año se publican las palabras más usadas por los jóvenes, a veces me asusto porque yo tampoco las conozco. Pero sigo entendiendo el lenguaje de mis actuales jugadores", bromeó.