El mundo del fútbol despide a Pelé

El club Santos, en el que Edson Arantes do Nascimiento "Pelé" nació para el fútbol y en el que jugó durante casi toda su carrera, lamentó este jueves el fallecimiento de su rey, a los 82 años, y le dedicó solamente una palabra: "Eterno".



Fue en las redes sociales, con la fotografía de una corona dorada sobre un fondo negro, en la que expresó el luto de una entidad a la que Pelé estuvo unido desde sus inicios en el fútbol.

Esta misma semana, el Santos le había rendido un primer homenaje a su estrella de siempre, quien estaba hospitalizado desde hace un mes tras el agravamiento de un cáncer de colon que le había sido detectado el año pasado.



El Santos anunció que, a partir de ahora, lucirá en su escudo una corona dorada en su honor. Una corona similar a que la publicó este jueves, tras al fallecimiento de su "eterno rey".

El exfutbolista Romário de Souza Faria se despidió este jueves de Edson Arantes do Nascimiento 'Pelé' con un mensaje en el cual aseguró que "Brasil le dice adiós a uno de sus hijos más ilustres".



Romário, quien ocupa un escaño en el Senado, aseguró que Pelé, quien falleció este jueves por complicaciones de un cáncer de colon, "hizo que el mundo se postrarse ante su talento" y "llevó al fútbol brasileño al altar de los dioses".

Hoje o Brasil dá adeus a um de seus filhos mais ilustres: Pelé, o rei do futebol. Eleito o atleta do século, Edson Arantes do Nascimento fez o mundo se curvar diante do seu talento, levando o futebol brasileiro ao altar dos deuses. pic.twitter.com/UBcHttRPcZ

Pelé "inspiró a generaciones de deportistas y merece todos los homenajes", agregó el exinternacional brasileño, quien no tuvo entre sus amigos al fallecido astro, con quien se implicó en diversas polémicas.



Una de las más recordadas, en 2005, fue después de que Pelé consideró que Romário, quien en la época jugaba en el Vasco da Gama y tenía 39 años, debía retirarse pues hacía tiempo que no rendía en el campo.



"Pelé callado es un poeta. Cuando abre la boca solo dice mierda. Tendría que tener un zapato en la boca", respondió Romário en su momento.

El Real Madrid, a través de un comunicado oficial, lamentó "profundamente" la muerte de Pelé y expresó sus condolencias a sus familiares, seres queridos, clubes y Confederación Brasileña por la desaparición "de uno de los grandes jugadores de todos los tiempos".



"La leyenda Pelé permanecerá para siempre en la memoria de todos los que aman este deporte y su legado le convierte en uno de los grandes mitos del fútbol mundial", apuntó el club presidido por Florentino Pérez en el citado comunicado.

Además, la entidad madridista recordó los tres campeonatos del mundo que consiguió Pelé en Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970, así como los logros que firmó en el Santos, club en el que desarrolló prácticamente toda su carrera.



"Con el Santos F. C., club en el que jugó durante casi dos décadas, ganó 2 Copas Libertadores, 2 Intercontinentales y 6 veces el Brasileirão, entre otros muchos títulos; y con el New York Cosmos conquistó 1 North American Soccer League", señaló el Real Madrid.



"Durante toda su carrera deportiva marcó un total de 1.282 goles y fue 113 veces internacional con Brasil. Pelé ha fallecido hoy a los 82 años. Descanse en paz", concluyó el Real Madrid.

El Barcelona, a través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, lamentó "profundamente" la muerte de Pelé, fallecido este jueves en Brasil a causa de las complicaciones de un cáncer que no pudo superar.



"El Barça lamenta profundamente la muerte del "Rei" Pelé, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Con él, el fútbol se hizo más grande. Descanse en paz", escribió el club azulgrana en sus redes sociales.

La Federación Española de Fútbol (RFEF) decretó un minuto de silencio en todos los encuentros de ámbito federativo en memoria del futbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento "Pelé", que falleció este jueves a los 82 años.



"La Real Federación Española de Fútbol lamenta profundamente la pérdida de Pelé, una leyenda del fútbol que marcó una época y cuyo legado será eterno", señaló la RFEF a través de un comunicado difundido a través de su página web.

Para recordar su figura y "honrar a uno de los más grandes de todos los tiempos", la Real Federación Española de Fútbol "decreta un minuto de silencio en todos los encuentros de ámbito federativo".

LaLiga lamentó este jueves el fallecimiento de Edson Arantes do Nascimiento "Pelé" y, a través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, destacó que el jugador brasileño fue clave en la historia del fútbol.



"Una leyenda del fútbol mundial. LaLiga expresa sus condolencias por el fallecimiento de Pelé y trasladamos nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. Descansa en paz, 'O Rei'", comunicó la entidad presidida por Javier Tebas.

Neymar despide a Pelé en Instagram. "Antes de Pelé el 10 solo era un número", empieza diciendo el futbolista del PSG.

"Leí esa frase en algún lugar, en algún momento de mi vida. Pero esa frase, preciosa, está incompleta. Yo diría que antes de Pelé, el fútbol solo era un deporte. Lo cambió todo. Convirtió el fútbol en arte, en entretenimiento", continúa el texto publicado por el jugador.

"Dio voz a los pobres, a los negros y especialmente: Dio visibilidad a Brasil. ¡El fútbol y Brasil han elevado su estatus gracias al Rey! Se ha ido, pero su magia permanecerá. Pelé es ETERNO!!", finaliza Neymar.

Kylian Mbappé, futbolista del París Saint-Germain, lamentó este jueves el fallecimiento de Pelé y, en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, afirmó que murió "el rey del fútbol".

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.

RIP KING ????… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud