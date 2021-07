Mourinho: “Lo que es un desastre para mí, es un gran éxito para los demás"

El nuevo entrenador de la Roma ha sido presentado este jueves en una terraza del Ayuntamiento de Roma. Aseguró que es "víctima" de lo que logró en su carrera y que lo que para él es "un desastre", para los demás "es fantástico", en relación a las críticas recibidas por sus últimas experiencias en el banquillo en la Premier League. "Soy víctima de lo que hice, de la forma en la que me mira la gente” afirmó Mourinho.

“Gané tres trofeos en el Manchester United y eso fue visto como un desastre. Llegué a una final de copa que no se me permitió jugar en Tottenham, y eso fue visto como un desastre. Lo que es un desastre para mí se considera un gran éxito para los demás” ha afirmado el técnico portugués sobre su pasado en Inglaterra.

Mourinho, se ha mostrado muy ilusionado con su nuevo proyecto indicando: “No estoy aquí por la ciudad, no vengo de vacaciones. Así que... empezamos a entrenar a las 16:00. El club no quiere éxitos hoy y problemas, mañana, sino un proyecto sostenible para el futuro y hará todo lo posible para hacerlo con pasión. Esta es la razón principal por la que estoy aquí. Ahora toca trabajar”.



Respecto a su dinámica de juego ha subrayado: "No es una obsesión pensar en ganar. Hay algo de lo que no podemos huir. Es verdad que los últimos nueve técnicos del Roma no ganaron trofeos, es verdad que acabamos a 16 puntos de la Liga de Campeones. Tenemos que entender por qué, hasta llegar a lo que queremos", afirmó.

Sus primeras palabras han ido dedicadas a la afición romana: “Quiero y tengo que agradecer a la afición porque la reacción tras mi llegada a la Roma fue realmente excepcional. Inmediatamente tuve esta sensación y no hice nada por ello. Inmediatamente me sentí en deuda”.

Ésta, no será la primera aventura de Mourinho en Italia, ya dirigió al Inter consiguiendo ganar un triplete histórico. Ahora en la capital italiana intentará volver a ganar la Serie A.