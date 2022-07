Mourinho presume de ser el único entrenador en haber ganado las grandes competiciones europeas

Ganar la Champions League no es fácil. Hacerse con la Europa League, tampoco. Pocas personas pueden presumir de haber ganado ambos trofeos, pero solo hay una en el mundo que puede presumir de haber levantado la triple corona europea(Champions, Europa League y Conference League). Ese es 'The Special One' José Mourinho.

El portugués ha ganado dos Ligas de Campeones (en 2004 con el Oporto y en 2010 con el Inter), dos Europa Leagues (en 2003 con el Oporto y en 2017 con el United) y una Conference League, la temporada pasada. El luso no es el único entrenador en haber ganado los primeros, Trapatoni y Bob Paisley lo hicieron antes que él. Pero sí que es el único en hacer este triplete europeo

Su Roma ha sido el primer equipo en ganar la Conference League. Este torneo tuvo su primera edición la temporada pasada. Los romanos jugaron la final contra el Feyenord el pasado 22 de mayo en Tirana. Un solitario gol de Zaniolo hizo que los giallorossi levantasen un título europeo 61 años después de la Copa de Ferias conseguida en 1961.





Solo hay un trofeo continental que no ha ganado Mourinho, la Supercopa de Europa. La perdió dos veces con el Oporto, con el Inter ante el Atlético de Madrid y con el United ante el Real Madrid. Pero este ‘punto negro’ en su carrera no le ha impedido tatuarse los tres trofeos continentales.

"La alegría del pueblo romano me llevó a hacerlo. Entonces pensé en algo especial, algo que honrara a todos los clubes donde gané competiciones europeas. Al mismo tiempo, quería un tatuaje único, uno que, hasta ahora, soy el único que puede tenerlo… Aquí está mi tatuaje", ha desvelado el luso en su Instagram. Este tatuaje con los tres trofeos continentales no es el único que tiene el técnico portugués en su cuerpo. Tiene otro en su muñeca izquierda con los nombres de su mujer e hijos.