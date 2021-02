Mourinho: "Entraré en la historia del Tottenham por buenas razones"

José Mourinho, entrenador del Tottenham Hotspur, aseguró que entrará en la historia del equipo por "buenas razones" y no por las malas, como respuesta a la mala racha de resultados que atraviesa el conjunto inglés.

"Me encuentro con mucha confianza y creo que vamos a mejorar. Creo entraré en la historia del Tottenham por buenas razones y no por las malas", afirmó el portugués en rueda de prensa previa a la Europa League.

El Tottenham ha perdido sus dos últimos partidos en la Premier League y ha caído hasta el noveno puesto de la tabla.

"Me gustaría saber qué entrenador al final de su carrera puede decir que todo ha sido un camino de rosas y que no ha tenido ni un día gris u oscuro en su carrera", dijo Mourinho.





"When you are in a bad run of results, you need victories. I believe that everyone in the dressing room doesn’t just want to qualify, but to win."



