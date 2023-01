Mourinho defiende un formato de Copa como el de España: "Hay que proteger a los pequeños"

El formato de la Copa del Rey que lleva vigente desde 2019 no ha estado exento de polémica, debido muchas veces a las visitas de equipos de Primera División a campos de conjuntos de menos categoría. El nuevo sistema, a partido único y con equipos de categorías más bajas, favorecen que equipos como Madrid o Barcelona puedan jugar en campos de categorías como la Segunda RFEF, aunque a veces tengan que desplazarse a otro estadio.

Sobre eso ha opinado un viejo conocido del torneo: Jose Mourinho, que ganó el trofeo en 2011 con el Real Madrid. No directamente sobre la Copa de España, sino la de Italia. Y ha sido muy duro: ha pedido que Italia emule el sistema copero que se tiene en España o en Inglaterra, donde equipos de casi todas las categorías pueden jugar contra un Primera en su campo.

"La Coppa Italia es el peor torneo de Europa. No protege a los equipos como pasa en otros países. ¿Qué sentido tiene jugarla? Me gustaría jugar en campos de Serie B o Serie C, que estén llenos. ¿Por qué no hay esa emoción? Hay que alimentar los sueños", señaló el portugués en una entrevista con Sportmediaset24. Unas opiniones que tienen su validez con el formato de Copa, con la polémica que sigue existiendo.