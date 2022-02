El Mono Burgos prueba suerte en el banquillo del Aris de Salónica

El entrenador argentino Germán 'El Mono' Burgos dirigirá al Aris Salónica griego las próximas dos temporadas y media, según confirmó el club heleno a través de su página web oficial.

El exportero y exsegundo entrenador del Atlético de Madrid iniciará su segunda etapa en solitario en un banquillo después de dirigir al Newell's Old Boys entre marzo y junio de 2021, cuando rescindió su contrato con el club argentino de mutuo acuerdo.



Su anterior aventura en un banquillo duró exactamente tres meses en los que dirigió catorce partidos con cuatro victorias, cinco empates y cinco derrotas. Ahora, se dirigirá a Grecia para intentar dar un impulso a su carrera en un equipo que marcha en la octava posición de la Superliga de Grecia a cuatro puntos de distancia de las posiciones que dan acceso a pelear por el título.



"Germán Burgos, nacido el 16 de abril de 1969 en Mar del Plata, Argentina, firmó un contrato de 2'5 años con nuestro equipo. Como jugador jugó en la posición de portero en Ferrocarril Oeste, River Plate, Mallorca y Atlético de Madrid. Con la camiseta de River ganó cinco campeonatos de Argentina, una Copa Libertadores y una Copa Sudamericana de 1994 a 1999", explicó el Aris en un comunicado oficial.



Además, el club heleno resaltó su labor como segundo entrenador al lado de Diego Simeone en el Catania, en el Racing Club y en el Atlético de Madrid, equipo en el que estuvo casi nueve años desde enero de 2012 hasta agosto de 2020.



"Estoy muy feliz de emprender uno de los clubes más históricos de Grecia. Soy optimista por naturaleza, tengo un gran apetito y junto con mis jugadores haremos todo lo posible para traer el éxito al equipo. No me gustan las palabras, nos espera mucho trabajo", declaró "El Mono" Burgos tras firmar su contrato.