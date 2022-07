Mohamed Salah renueva con el Liverpool hasta 2025

El Liverpool ha hecho oficial este viernes la renovación de Mohamed Salah que jugará en la plantilla de Jurgen Klopp las próximas tres temporadas. El egipcio terminaba contrato el 30 de junio de 2023 y su renovación se había enquistado en los últimos meses, debido a que el club inglés no satisfacía las demandas económicas del futbolista.

We’re delighted to announce that @MoSalah has signed a new long-term contract with the Reds! ??#SalahStays