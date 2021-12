Miles de yemeníes celebran con disparos al aire el triunfo de su país ante Arabia Saudí en una Copa juvenil

Miles de ciudadanos yemeníes de la capital, Saná, celebraron este lunes con ráfagas de disparos al aire la conquista de su equipo nacional juvenil de la Copa de Fútbol del Oeste de Asia, en una final contra Arabia Saudí, país que interviene en la guerra del Yemen desde 2015.



En Saná, capital controlada por los rebeldes hutíes desde que en 2014 se alzaron en armas contra el Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen, miles de personas vaciaron sus metralletas AK-47 en el aire y salieron a festejar con petardos la victoria de su equipo contra Arabia Saudí, según constató Efe.



Esta celebración, de tintes políticos, también tuvo lugar en las áreas del norte y el centro del país controladas por los hutíes, movimiento respaldado por Irán y contra el que lucha Arabia Saudí desde que inició su campaña militar en el Yemen al frente de una coalición árabe en 2015.



Imágenes publicadas en redes sociales muestran cómo los ciudadanos de la capital salieron a las calles con sus rifles para festejar la victoria del cuadro sub-16, que se hizo con el título de la competición regional tras ganar en la tanda de penaltis un partido que terminó con empate a un gol.

#Sana'a

Part of the celebrations in the capital, rejoicing at the victory of the #Yemen junior team in the West Asian Championship, after its victory over the #Saudi team.



pic.twitter.com/PeZR0Kho8O