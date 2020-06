Miles de personas celebran la Premier League en las calles de Liverpool

Los aficionados del Liverpool salieron este jueves a la calle a celebrar el título de campeones de la Premier League que han conseguido por primera vez en los últimos treinta años. Armados con banderas y bengalas, los aficionados del club inglés se amontonaron en los alrededores del estadio de Anfield, donde comenzaron a celebrar por la noche el trofeo y estuvieron hasta altas horas de la madrugada.

El legendario You will never walk alone resonó por todos los rincones de la ciudad de los Beatles mientras miles de personas abarrotaban las calles con banderas y bufandas reds. El humo de las bengalas y el sonido de los petardos acompañó la celebración de los aficionados que no pudieron hacer caso a las recomendaciones de seguridad del Gobierno británico y el alcalde la ciudad y se abrazaron treinta años después para celebrar la primera Premier League de su equipo.

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, había pedido a los aficionados mesura con las celebraciones debido a la situación actual con el coronavirus. El alemán abogó porque se celebrase en casa y que como mucho salieran al portal de sus domicilios, algo que en muchos casos no se cumplió.