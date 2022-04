El Milán presenta su rompedora cuarta equipación: ¿Horror o genialidad?

El mundo de las camisetas del fútbol vive en una constante innovación. Los clubes y las marcas están inmersos en una carrera por elaborar cada temporada elásticas llamativas y que además gusten a sus propios fans. Muchos apuestan por diseños rompedores, otros se decantan por lo clásico. Lo importante es conseguir la atención y vender el producto por lo que cada campaña no sirve solo con variar el esquema de una equipación.

En este sentido, el Milán presentaba este viernes su cuarta equipación de la 2021/2022. Una camiseta en la que mantiene sus tradicionales colores rojo y negro mezclados con un diseño vanguardista y que no ha dejado a nadie indiferente. Y es que han decidido dar un giro y meter también el blanco, que normalmente aparece en las segundas y terceras zamarras del club.

Walking into the future with a new look ???#SempreMilan#MoveLikeMilan#NemenItaly@pumafootball@PUMApic.twitter.com/V4U32gmyBq