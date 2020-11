Mikel Arteta reconoce que hubo una pelea entre Dani Ceballos y David Luiz

Mikel Arteta, técnico del Arsenal ha confirmado este sábado, la información adelantada por el diario británico The Athletic que desvelaba una supuesta pelea entre dos jugadores 'gunners' el centrocampista español Dani Ceballos y el central brasileño David Luiz.

El pasado jueves The Athletic publicaba una información sobre una pelea entre ambos durante un entrenamiento en el reciente parón de selecciones. David Luiz, según el reportero David Ornstein, habría golpeado en la cara a Ceballos durante un partidillo a lo que el español respondió revolviéndose y encarándose con el brasileño. Finalmente la pelea habría sido disuelta por sus compañeros y los técnicos presentes.

Dani Ceballos desmintió la noticia en sus redes sociales y la calificó de Fake. Sin embargo, este sábado su entrenador ha revelado que el incidente si sucedió y ambos tendrán el correspondiente castigo.

Arteta lamentó enfadado la filtración de lo ocurrido y restó importancia al incidente. "No pasa nada, son roces que suceden habitualmente en los entrenamientos. No me gusta el hecho de que ese incidente haya salido a la luz. Descubriré de dónde viene y si ese es el caso, eso va completamente en contra de lo que espero del uno y del otro, habrá consecuencias. Necesitamos privacidad y confidencialidad", aseguró.

No es el primer encontronazo que protagoniza el utrerano esta temporada. En el primer partido de la Premier League, cuando era suplente, se peleó con su compañero Eddie Nkeitah en un rondo antes del partido en una imagen que fue captada por las cámaras de televisión.