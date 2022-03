Mihajlovic será ingresado nuevamente por la leucemia y no estará en el banquillo del Bolonia

Sinisa Mihajlovic ha comparecido este sábado ante los medios de comunicación en una rueda de prensa inesperada para anunciar que tendrá que volver a luchar contra la leucemia, enfermedad que superó hace dos años. "Las últimas pruebas han hecho saltar las alarmas y puede haber riesgo de que la enfermedad reaparezca", ha comenzado diciendo el técnico del Bolonia. "Para evitar que esto suceda, me han recomendado que vuelva a someterme a un tratamiento", ha indicado.

El entrenador del Bolonia tendrá que, de esta manera, abandonar de forma momentánea el banquillo de un equipo que se encuentra en mitad de la clasificación de la Serie A. A pesar de esto, el técnico ha asegurado que confía en que sus jugadores no notaran su ausencia. "Estoy seguro de que los chicos no me defraudarán", ha asegurado. "Volveré pronto", ha terminado diciendo el entrenador.

Forza Mister ???? pic.twitter.com/Fqc4Zt7JP7 — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) March 26, 2022