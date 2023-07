México conquista su novena Copa de Oro con un gol en el minuto 88

La selección de México conquistó este domingo la Copa Oro en una reñida final jugada en la ciudad estadounidense de Los Ángeles con Panamá, que en un pestañeo de su defensa cayó por 1-0 con gol en el minuto 88 de Santi Giménez.



El delantero entró como recambio y llevaba solo tres minutos en el campo cuando se convirtió en el héroe de México gracias a un golazo.



Giménez aguantó el balón en el centro del campo ante la presión de Harold Cummings, le recortó con un hábil movimiento y enfiló directo a la portería panameña con un remate cruzado con la pierna zurda.

México, que perdió en 2021 el partido por el título ante Estados Unidos, recuperó hoy el trono de la Concacaf y sumó su novena Copa Oro desde que se cambió el formato. En cambio, Panamá, que había firmado un torneo fantástico, se quedó una vez más a solo un peldaño de la gloria ya que ha perdido las tres finales de la Copa Oro que ha disputado (2005, 2013 y 2023).



En un SoFi Stadium de Los Ángeles con un ambientazo, repleto de camisetas verdes mexicanas y ante un total de 72.963 espectadores, la Tri completó su resurrección tras el fracaso en junio de la Liga de Naciones, que acabó con la destitución de Diego Cocca, y hoy levantó la Copa Oro con su técnico interino Jaime Lozano.



Thomas Christiansen apostó por el mismo once panameño que eliminó a EE.UU. en las semifinales mientras que Lozano solo hizo una modificación en México respecto a su cruce con Jamaica y le dio el eje del centro del campo a Édson Álvarez en lugar de Erick Sánchez. En una primera parte de dominio alterno y alternativas abundaron las ocasiones para ambos equipos aunque sin premio de cara a portería.



México asumió el balón en el arranque pero en el minuto 2 se llevó un susto enorme cuando Adalberto Carrasquilla, con un pase de tres dedos, dejó solo a Ismael Díaz solo ante 'Memo' Ochoa pero César Montes evitó el gol panameño. El equipo canalero parecía tener más chispa en ataque y la selección mexicana no tuvo su primera aproximación de interés hasta el 19, cuando Uriel Antuna malgastó una buena situación con un flojo disparo.



Henry Martín sí acertó a mandar el balón a la red tras una estupenda triangulación de México en el 33, pero el árbitro anuló el tanto por fuera de juego en el inicio de la jugada. La Tri, pese a ese chasco, siguió acosando el área rival y se habría ido al descanso con un gol en su casillero si no hubiera sido por una magnífica intervención de Orlando Mosquera, que frustró dos remates francos seguidos de Orbelín Pineda y Martín en la ocasión más clara antes del descanso.

No obstante, Panamá también rozó el gol en el descuento ya que Aníbal Godoy cazó un rechace en la frontal y su tiro de zurda pasó a centímetros del palo derecho de Ochoa.



El intercambio de ocasiones estériles en la reanudación: por Panamá tomó la palabra Alberto Quintero, con un cabezazo cruzado que se marchó desviado; y por México alzó la voz Álvarez, que no pudo rematar un servicio de Martín por muy poco. Harold Cummings, con amarilla desde la primera mitad, estuvo a punto de dejar a Panamá con diez tras ver la segunda cartulina por una falta sobre Pineda pero el VAR le salvó de la expulsión.



Pasaban los minutos sin que se moviera el marcador y los nervios crecían ante una prórroga que ya asomaba en el horizonte.



Pineda por México o Díaz por Panamá acariciaron el gol del triunfo para sus equipos, pero finalmente fue Giménez, con una acción magistral para la Tri, el que terminó siendo el héroe de la final.

FICHA DEL PARTIDO:

1 - México: Ochoa; Jorge Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo; Romo, Álvarez, Chávez (Erick Sánchez, m.75); Antuna (Alvarado, m.75), Martín (Giménez, m.84) y Pineda (Reyes, m.92).



0 - Panamá: Mosquera; Bárcenas, Cummings (Londoño, m.91), Escobar, Andrade, Davis (Anderson, m.61); Quintero (Waterman, m.61), Carrasquilla, Godoy, Díaz; Fajardo.

Gol: 1-0, m.88: Santi Giménez.



Árbitro: Saíd Martínez (Honduras). Amonestó a Vásquez, Montes, Gallardo y Álvarez en México y a Cummings, Carrasquilla, Godoy y Mosquera en Panamá.



Incidencias: Final de la Copa Oro disputada en el Sofi Stadium de Los Ángeles ante 72.963 espectadores.