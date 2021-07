Messi y Neymar, mejores jugadores de la Copa América

La Conmebol anunció la elección de Lionel Messi y Neymar como los mejores jugadores de la Copa América que se disputó en Brasil. Amigos, rivales y excompañeros, se vieron las caras en la final de la Copa América celebrada este domingo en Brasil.

El organismo señaló que "elige a Lionel Messi y a Neymar como los mejores jugadores de la CONMEBOL Copa América 2021 por demostrar en cada partido sus diferentes cualidades que los hacen ser jugadores íntegros, con calidad técnica y táctica, por su inteligencia con y sin balón y sus tomas de decisiones que siempre son asertivas"

#GET | Messi y Neymar los mejores jugadores del torneo continental.



El Grupo de Estudio Técnico de la @CONMEBOL elige a #Messi y a #Neymar como los mejores jugadores de la CONMEBOL @CopaAmerica 2021.



?? https://t.co/fR4UbubLNMpic.twitter.com/6DlOlGaTYs — Evolución es CONMEBOL (@EvolucionCSF) July 10, 2021



"Los llevan a ser los mejores jugadores de esta Copa América. No es posible solo elegir un jugador porque esta competición tiene dos mejores jugadores", añadió en un comunicado.



Destacó que, además de goleadores -Leo Messi ha marcado cuatro dianas-, ambos "son líderes en asistencias". "El argentino lleva 5 y el astro brasileño ha servido en 3 ocasiones de gol, demostrando lo determinante que son en el campo juego, durante esta CONMEBOL Copa América 2021", subrayó.



"El GET (Grupo de Estudio Técnico) ha concluido en el análisis que el impacto positivo que han tenido estos grandes jugadores con sus compañeros de selección y el reflejo del ADN sudamericano presente en cada partido que disputan por sus selecciones, hacen a Lionel Messi y a Neymar merecedores de esta distinción", destaca.



El GET de la Conmebol está formado por su Dirección de Desarrollo y entrenadores con "trayectoria histórica en el fútbol sudamericano" como Francisco Maturana o Gerardo Pelusso.



"Hicimos un trabajo técnico táctico de cada selección y jugador. Y el nivel que se ha demostrado en esta competición, los finalistas de esta edición, demuestra que ha sido un éxito rotundo", dijo Pelusso.