Messi no entra en la convocatoria para el partido de este viernes contra el Brest

El delantero argentino Leo Messi no figura entre los convocados por el París Saint-Germain (PSG) para el partido de este viernes contra el Brest, en la que el técnico Mauricio Pochettino sí ha incluido a Mbappé, pero no a Sergio Ramos o a Neymar.



En la rueda de prensa de la víspera, Pochettino había adelantado que todavía estaba analizando el posible debut de Messi y señaló que había criterios físicos, futbolísticos y de "dinámica de grupo" a tener en cuenta.



La ausencia de Ramos no es una sorpresa. El informe médico del club ya dijo este jueves que el jugador, aquejado de una molestia muscular, se encontraba en fase de "reanudación progresiva del entrenamiento" y está previsto que pueda competir "después de la tregua internacional", hacia mediados de septiembre.



Pochettino sí ha convocado a los otros tres fichajes del mercado estival del club: Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi y Georginio Wijnaldum. Entre otras de las grandes estrellas parisinas destaca la ausencia de Neymar.



La atención sigue centrada en Kylian Mbappé, que tiene contrato hasta 2022, pero de quien se especula en la prensa sobre su posible fichaje por el Real Madrid.





Pochettino solo dijo este jueves que el jugador "está tranquilo, motivado y trabajando también muy duro para hacer una buena temporada", y recordó que el delantero es del PSG y el club quiere que siga con ellos.



El encuentro de este viernes en Brest, a las 21.00 (19.00 GMT), es el tercero de la actual temporada liguera. El PSG se ha impuesto en los dos anteriores, por 1-2 ante el recién ascendido Troyes y por 4-2 contra el Estrasburgo.



Entre los convocados para buscar de nuevo la vitoria figuran Navas, Marquinhos, Verratti, Herrera, Di Maria, Icardi o Danilo.



El diario Le Parisien indicó este viernes que la Prefectura local considera el partido de alto riesgo y ha publicado un decreto para prohibir a los aficionados que lleven la camiseta u otros elementos identificativos del PSG en los alrededores del estadio desde el mediodía.