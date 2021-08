El Manchester City anuncia el fichaje de Jack Grealish por 117 millones

El Manchester City anunció este jueves el fichaje del centrocampista del Aston Villa Jack Grealish, que firmará por las próximas seis temporadas tras un desembolso.

Grealish, de 25 años, reforzará el centro del campo del equipo de Pep Guardiola, que contará con un jugador que da un paso adelante en su carrera después de disputar 213 partidos oficiales en las últimas ocho temporadas.

En ellos, marcó 32 goles y dio 43 asistencias y también fue una pieza clave en la selección inglesa que llegó a la final de la pasada Eurocopa y que perdió frente a Italia en el estadio de Wembley.

"Estoy increíblemente feliz de haberme unido al Manchester City. Es el mejor equipo del país con un entrenador considerado el mejor del mundo; formar parte de este club es un sueño hecho realidad", dijo en sus primeras declaraciones como jugador del cuadro inglés.

"Durante las últimas 10 temporadas, han ganado trofeos importantes de manera constante. La llegada de Pep aquí los ha llevado al siguiente nivel y el fútbol que juega este equipo es el más emocionante de Europa. Jugar para Pep y aprender de él será especial y es algo que cualquier futbolista de alto nivel querría", añadió en palabras recogidas por la web del conjunto inglés.

