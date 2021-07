Juan Mata renueva una temporada más con el United; el Leicester anuncia a Soumaré y la Atalanta a Musso

Mata seguirá en el United

El español Juan Mata ha renovado una temporada más con el Manchester United, por lo que pasará su octava temporada consecutivo con los 'Diablos Rojos'. El asturiano, que terminaba contrato el pasado 30 de junio, extiende su estancia en Mánchester, ciudad a la que llegó en 2014 procedente del Chelsea y donde se ha ganado un hueco en el corazón de la afición y el club, por una temporada más.





Mata, con 33 años, ha disputado 273 partidos con el United y ha marcado 51 goles, además de ganar cuatro títulos, una Copa de la Liga, una Community Shield, una FA Cup y la Europa League. El Manchester United destaca que se ha convertido en uno de los jugadores más populares, con más influencia y de los más rspetados por su compañeros. Además, el comunicado señala que "el mago" ha sido uno de los seis jugadores del club que ha ganado el MVP del mes.

"Conocido por ser un mago dentro del campo y un caballero fuera de él, Mata se ha convertido en uno de los jugadores más populares en la historia del United y es muy respetado por sus compañeros", dijo el United en el comunicado de su renovación.

Soumaré, segundo fichaje del Leicester

El francés de 22 años ha firmado un contrato por 20 millones de euros y cinco años, y se unirá a sus nuevos compañeros de equipo de los Foxes para el inicio de la pretemporada a finales de este mes de julio.

Hizo 40 apariciones en todas las competiciones con Lille la temporada pasada, incluidas ocho en la UEFA Europa League, y ayudó a Les Dogues a ganar el título francés, superando al Paris Saint-Germain en el primer lugar por un punto.

Musso, nuevo portero del Atalanta

El Atalanta ha anunciado oficialmente la llegada de Juan Musso, portero procedente del Udinese con un contrato de cuatro años. El arquero de 27 años firmó un contrato con el Atalanta hasta junio de 2025 y se muda del Udinese por 20 millones de euros.

El Estadio Friuli fichó a Musso en julio de 2018 y el argentino ha impresionado desde que llegó a la Serie A, con 102 apariciones en la máxima categoría italiana.

El Chelsea cede a Gilmour al Norwich

Gilmour, de 20 años, llega al Norwich como cedido tras una exitosa campaña 2020-21 con el Chelsea. Hizo un total de 11 apariciones en la categoría absoluta, terminando cuarto en la Premier League y ganando su primer título de la UEFA Champions League, el segundo en la historia 'blue'.

I’m absolutely delighted to join @NorwichCityFC on a season long loan! Really excited to get to work! ???? pic.twitter.com/cOZl2Ofs9Y — Billy Gilmour (@billygilmourrr) July 2, 2021