El 'palito' de Emery al Dibu Martínez: "Hay que ser inteligentes, podemos perder pero no así"

El Aston Villa vivió una remontada en contra ante el Arsenal (2-4), en un partido en el que el equipo de Birmingham puso en serios aprietos al equipo de Mikel Arteta, que logró una victoria que le sirvió para volver a ser líder de la Premier League. Lo hizo con dos goles en los últimos minutos del partido, con el 2-3 en el 93 y Martinelli sentenciando en el 98.

En concreto, el último gol del partido llegó debido a que el portero del Aston Villa, el argentino Emiliano 'Dibu' Martínez, subió a rematar el saque de esquina buscando empatar el partido, algo que salió mal y provocó que no hubiese guardameta una vez el Arsenal hizo su contragolpe.

Es por ello que Emery, el técnico del Aston Villa, fue muy crítico en la zona mixta tras el partido con su portero. "Nunca le dije que suba a rematar, a mí no me gusta nada porque solo una de cada 100 jugadas terminan en gol. Es más probable que te lo hagan de contra. Tenemos que ser inteligentes. Podemos perder, pero no así. Se lo diré en los próximos días. Es algo que tenemos que corregir", dijo el entrenador del Aston Villa.

Sin duda, un toque de atención de Emery hacia su portero, que no ha dejado de ser noticia constantemente.