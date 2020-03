Arteta: "Nos enfrentamos a un reto enorme, lo superaremos juntos"

El español Mikel Arteta, entrenador del Arsenal que este jueves dio positivo por coronavirus usó hoy su cuenta oficial de la red social Twitter para mandar un mensaje de tranquilidad en el que asegura que ya “se siente mejor” y celebra que, finalmente, la Premier League, se haya suspendido.

“Gracias por sus palabras y apoyo. Ya me siento mejor. Todos nos enfrentamos a un reto enorme y sin precedentes. La salud de todos es lo único que importa ahora mismo. Protéjanse unos a otros siguiendo las directrices y saldremos adelante juntos. Bien hecho por la Premier League al tomar las decisiones correctas", escribió el técnico.



Thanks for your words and support.Feeling better already.We’re all facing a huge & unprecedented challenge.Everyone’s health is all that matters right now.Protect each other by following the guidelines & we’ll come through this together.Well done PL for making the right decisions pic.twitter.com/0rnwHmQWha