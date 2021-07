El mejor homenaje de la Selección Argentina a Maradona

El pasado 25 de noviembre, recibimos la fatal noticia del fallecimiento del astro argentino Diego Armando Maradona. En cuanto se conoció su muerte, Argentina se echó a la calle para rendirle un merecido homenaje.

La plaza frente a la Casa Rosada en Buenos Aires se llenó de gente que hacía cola para dar su último adiós al 'Pelusa'. Desde entonces, todo el mundo se llenó de numerosos homenajes a Diego Armando Maradona: estatuas a su nombre, el Nápoles cambió el nombre de su estadio, o la dedicatoria especial de Leo Messi en el primer partido de LaLiga sin Maradona.

A N T E S ?? D E S P U É S

???? Va por ti, Diego pic.twitter.com/mBL6WTlb8a — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 29, 2020





Esta Copa de América era especial para la Selección Argentina al ser la primera sin su gran estrella y no podía acabar de otra manera que con la victoria en Brasil ante el combinado carioca.

Hacia 28 años que era La Albiceleste no alzaba ningún título con su equipo absoluto y tuvo que llegan en la primera ocasión sin Diego.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

?? Bajó una mano del cielo y acariciando su pelo

Rulo y señal de la cruz

La caricia de Jesús

Hizo posible el milagro ??



????¡Alzamos la Copa al cielo con vos, Diego! ?? pic.twitter.com/fYJbYF9bHb — Selección Argentina ???? (@Argentina) July 11, 2021









Este homenaje de Argentina a su ídolo comenzó ya desde el primer partido. En la previa al estreno de la Selección Argentina ante Chile, se vio y se escuchó en el estadio Nilton Santos el recordado Live is Life de Diego con la camiseta de Nápoles. Además, en ese encuentro, Messi marcó un golazo y en su celebración también recordó a la figura de Maradona.

¡GRACIAS, DIEGO! ??



Emotivo homenaje al astro Diego Armando Maradona ???? en la CONMEBOL #CopaAmérica ??



¡Eterno ??!#VibraElContinentepic.twitter.com/vHKGeXugKm — Copa América (@CopaAmerica) June 14, 2021





No es un título más para Argentina, no solo por romper el maleficio de 28 años sin levante una copa, no solo por ser el primer triunfo de Leo Messi con su Selección, sino por ser además la Copa de Diego Armando Maradona que seguró que desde allí arriba ayudó a sus compatriotas a alzarse con la victoria final.