Media Europa pregunta por Cristiano Ronaldo y el Manchester United se enfada

El Manchester United acabó sexto en la Premier League esta temporada y jugará la Europa League. Una situación que seguro que no será del agrado de Cristiano Ronaldo. La estrella de los red devils es el máximo goleador histórico de la Liga de Campeones, pero la temporada que viene jugará en la segunda competición europea. Ante esta situación, el luso parece que esta sopesando abandonar Manchester rumbo a un equipo Champions.

Y novias parece que no le faltan. Empezando por un antiguo equipo suyo, el Sporting de Portugal. Según ha informado esta semana The Sun, el equipo luso cree que puede convencer a Ronaldo para que regrese al club con el que debutó como profesional. "Qué mejor manera de terminar su carrera que regresar a casa y jugar en Portugal", apuntan fuentes lusas al medio inglés.

Públicamente, el club portugués se ha mostrado abierto al regreso del delantero de 37 años. "Me encantaría que Ronaldo terminara su carrera aquí, en casa", señaló en su momento Bruno de Carvalho, presidente del Sporting. Este fin de semana Hugo Viana, director deportivo del equipo lisboeta, se ha mostrado más realista y ha afirmado no cree que Cristiano llegue este verano al club, aunque no lo descarta para el futuro. "Creo que por ahora no se podrá hacer, pero nunca se sabe. Él puede decidir a dónde quiere ir, pero no sabemos el futuro", indicó en el portugués declaraciones a Sky Sports.

Ronaldo is not for sale according to Man Utd, despite reports he was mentioned during a meeting between his agent Jorge Mendes and Chelsea co-owner Todd Boehly.



Former team mate Hugo Viana has discussed the possibility of Ronaldo returning to his first club. pic.twitter.com/fM3HN7KvH8