Mbappé revela cómo le convenció Emmanuel Macron para que siguiera en el PSG

Han pasado meses desde la famosa decisión de Kylian Mbappé deseguir en el París Saint Germain cerrando la puerta a un Real Madrid que ya se relamía pensando en su futura estrella. Ahora, el crack galo ha revelado en una entrevista en 'Sport Illustrated' que, como ya se sabía, Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa, tuvo un papel muy importante en su continuidad en el PSG.

"Tuvimos varias llamadas. En diciembre, enero, febrero, marzo... Macron me llamó y me dijo: 'Sé que quieres irte, pero quiero que sepas que eres importante para Francia y no me gustaría que te fueras. Tienes la oportunidad de hacer historia aquí. Todo el mundo te quiere", recuerda Mbappé en la revista. "Dije que lo apreciaba. Realmente es una locura. El presidente te llama y te pide que te quedes", revela.

Cara y cruz con Francia

El delantero galo también se sincera sobre su mejor y su peor momento vistiendo la camiseta de les blues. Para Kylian conquistar el Mundial de 2018 fue "una locura" que "cambio su vida". "Ya era famoso antes, pero después del Mundial fue una locura. Me llevó un tiempo aprender a mantener la calma".

Sin embargo, años después tocó fondo tras fallar en los octavos de final de la Eurocopa 2020 el penalti ante Suiza que le costó la eliminación a Francia. Ese día vivió la peor cara del fútbol y sufrió insultos de tinte racista que le llevaron a plantearse dejar la selección: "Pensé: 'No puedo jugar para gente que piensa que soy un mono'. No voy a jugar más. Luego reflexioné con la gente que tengo a mi alrededor y me animó a seguir. Rendirse no era un buen mensaje porque soy ejemplo para mucha gente. Esta es una 'nueva' Francia, por eso no renuncié. Era un buen mensaje para la gente joven decir: 'Somos más fuertes que todo esto", asegura.