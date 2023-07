Mbappé pide el fin de la violencia en Francia: "No resuelve nada"

El capitán de la selección francesa Kylian Mbappé, que fue una de las primeras voces de renombre en condenar la muerte del joven Nahel a manos de la Policía en Nanterre, lanzó hoy una llamada a la calma ante los disturbios que atraviesa el país y pidió el cese de la violencia.

"Desde este trágico suceso, hemos asistido a la expresión de una cólera popular cuyo fondo comprendemos, pero cuya forma no podemos consentir. Como muchos de nosotros procedemos de barrios populares, compartimos este sentimiento de dolor y tristeza. Pero ese sufrimiento se suma al dolor de asistir impotentes a un verdadero proceso de autodestrucción. La violencia no resuelve nada, y menos cuando se vuelve inexorable e incansablemente contra quienes la expresan", indicó la gran estrella de Paris Saint Germain (PSG) y de la selección francesa, en un comunicado difundido en las redes sociales.

Tchouaméni critica el "doble rasero" que existe con el racismo: "Con algunos el gatillo parece menos pesado" El centrocampista francés se ha posicionado con la muerte de Nahel, un adolescente de 17 años, con una carta abierta en su perfil de Twitter por la que ha recibido insultos. 29 jun 2023 - 13:49

Él mismo ya había alzado la voz públicamente en redes al día siguiente de la muerte del joven Nahel en Nanterre: "Me duele Francia. Una situación inaceptable". Mbappé recordó que los barrios que destruyen los alborotadores son los suyos propios y, en un contexto de "extrema tensión", los jugadores consideran que no pueden permanecer en "silencio". Por ello llaman al "apaciguamiento, la concienciación y la responsabilidad".

También se pronunció en redes sociales el centrocampista del Real Madrid, Aurélien Tchouameni, que subió una carta abierta en Twitter opinando sobre la tensa situación en Francia: "No haremos historia y no cambiaremos el mundo en las redes sociales... pero me gustaría entender por qué durante años mueren jóvenes durante controles policiales que parecen triviales. Comprender por qué el gatillo parece mucho menos pesado cuando se trata de cierto tipo de personas. Entender por qué tuvo que salir un vídeo para que no se tapara el caso. El odio amenaza con dividirnos. Puede hacernos olvidar que la gran mayoría de los policías realizan su misión con respeto a los derechos fundamentales y, a veces, en condiciones muy difíciles".

Nahel aurait pu être mon petit frère. Et j'ai le coeur brisé quand j'entends sa mère parce que c'est la voix de ma mère que j'entends.



On ne refera pas l'histoire et on ne changera pas le monde sur les réseaux sociaux… pic.twitter.com/MmVzUC0mRh — Tchouameni Aurélien (@atchouameni) June 28, 2023

Nahel, un joven de 17 años y de ascendencia árabe, recibió un disparo mortal por parte de un policía el pasado día 27 cuando trataba de huir de un control policial en Nanterre, a las afueras de París. Las imágenes del incidente, grabadas por testigos, desataron una fuerte indignación en el país, lo que degeneró en disturbios sobre todo en los barrios populares de las grandes ciudades y en el cinturón metropolitano de París.