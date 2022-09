Mbappé muestra su lado más 'egoísta' en una bronca viral a Achraf

Achraf Hakimi es el mejor amigo de Kylian Mbappé en el vestuario del PSG, pero eso no le hace estar a salvo de los enfados del crack galo. Y es que se ha vuelto viral un vídeo en el que la gran estrella del club parisino abronca a su compañero en el descanso de un partido de la pasada temporada.

La imagen se produce en el tunel de vestuarios. Allí, Mbappé recrimina al marroquí algo sucedido durante la primera mitad. "Te lo juro, mira el vídeo" le espeta a lo que Achraf pide disculpas y afirma "si ha sido como dices, lo siento mucho". El enfado del galo no cesa y vuelve a dirigirse a su compañero con un duro "no basta con sentirlo, pasa bien el balón". El vídeo ha corrido como la polvora y no ha dejado bien parado a Kylian Mbappe mostrando su lado más egoísta.

La relación entre Mbappé y Neymar es "muy buena", dice su entrenador

El entrenador del PSG, Christophe Galtier, ha tenido que salir al paso de nuevo por un posible foco de tensión entre Kylian Mbappé y Neymar, tras la polémica por los penaltis y ha asegurado que la relación entre ambos es "muy buena". En rueda de prensa previa al partido liguero ante el Brest, Galtier habló de una acción del encuentro ante la Juventus el martes, cuando Mbappé optó en el minuto 51 por chutar a puerta -sin éxito- en lugar de pasar a Neymar, mejor colocado para marcar el tercer gol. El PSG acabó ganando con cierto sufrimiento por 2-1.

"Kylian hizo una buena aceleración dentro del área, pero no vio a Ney. Luego, cuando ves las imágenes en la tele, todo parece sencillo pero son dos segundos para tomar una decisión y Kylian estaba centrado en el balón para chutar", explicó Galtier para disculpar a su jugador estrella. El entrenador, que confesó haber hablado con el delantero francés sobre esta jugada, dijo estar "convencido" de que "Mbappé dará asistencias a Ney, y Ney a Kylian". "No sentí nada negativo por esta acción de partido", abundó.